Samedi 13 octobre 2018 De 15h à 20h Grâce à notre « Bibliothèque humaine »*, constituée de nombreuses personnes ayant vécu une ou plusieurs expériences de mobilité internationale, venez discuter en tête à tête avec la personne dont le témoignage vous intéresse plus particulièrement. * La Bibliothèque humaine de la mobilité est inspirée d’un concept danois. Chaque visiteur choisit une personne jouant le rôle d’un livre, et échange avec elle pendant une vingtaine de minutes sur son expérience à l’international Renseignements : Mission « Jeunesse et international » Ville de Nevers Isabelle Perasso-Biard : 03.86.68.44.31. Discussion en tête à tête Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

