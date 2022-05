Erasmus+ franco-allemand aux journées portes ouvertes Collège Pierre Mendès France Soyaux Catégories d’évènement: Charente

Soyaux

Erasmus+ franco-allemand aux journées portes ouvertes Collège Pierre Mendès France, 21 mai 2022, Soyaux. Erasmus+ franco-allemand aux journées portes ouvertes

Collège Pierre Mendès France, le samedi 21 mai à 09:30

Le 21 mai , journée des portes ouvertes, vous pourrez écouvrir le projet franco-allemand des élèves inscrit dans le programme Erasmus+, les partenaires allemands seront présents, le groupe franco-allemand (50 participants) vous présentera le chant écrit par le groupe d’élèves , leur production finale à 10h30, il s’agit d’un chant de sensibilisation aux problèmes environnementaux, l’accompagnement instrumental est conçu en partie avec des instruments de musique fabriqués à partir d’éléments recyclables. Les élèves vous proposeront un stand pour présenter les différentes phases du projet hybride avec eTwinning.

Entrée libre sur inscription

Lors de cet événement, vous pourrez découvrir le programme Erasmus+ en présence de nos partenaires allemands , un stand sera dédié à notre projet. Collège Pierre Mendès France Soyaux Soyaux Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T09:30:00 2022-05-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Soyaux Autres Lieu Collège Pierre Mendès France Adresse Soyaux Ville Soyaux lieuville Collège Pierre Mendès France Soyaux Departement Charente

Collège Pierre Mendès France Soyaux Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soyaux/

Erasmus+ franco-allemand aux journées portes ouvertes Collège Pierre Mendès France 2022-05-21 was last modified: by Erasmus+ franco-allemand aux journées portes ouvertes Collège Pierre Mendès France Collège Pierre Mendès France 21 mai 2022 Collège Pierre Mendès France Soyaux Soyaux

Soyaux Charente