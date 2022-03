Erasmus+ fête ses 35 ans ! en ligne

Célébrons les 35 ans d’Erasmus+ au cours d’un événement virtuel exceptionnel ce **Jeudi 20 janvier 2022 de 14h à 17h** en direct de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris ! Depuis la création d’Erasmus+ en 1987, ce sont plus de 12 millions de personnes qui ont bénéficié d’une mobilité dans le cadre du programme, principalement en Europe. Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, introduira la cérémonie avec une allocution inaugurant l’Année européenne de la Jeunesse. Il sera suivi par la commissaire européenne Mariya Gabriel. Retrouvez le programme complet [ICI](https://agence.erasmusplus.fr/wp-content/uploads/2022/01/PROGRAMME-_FINAL-1.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=35%20ANS%20-%20Invitations%20-%20YOUTUBE). Inscrivez-vous sur ce [LIEN](https://erasmusplus.typeform.com/to/QWM0oWL9?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=35%20ANS%20-%20Invitations%20-%20YOUTUBE) pour suivre l’événement.

