**12h30 à 13h30**, lycée Fonlabour : émission avec Radio Albigès sur Erasmus enregistrée en public **14h**, IMT Mines : conférence par Mikael Le Gallo, autour des opportunités que représente l’apprentissage d’une langue étrangère (à suivre sur site ou en live sur imt-mines-albi.fr) L’INU Champollion animera une conférence autour des valeurs d’Erasmus ainsi qu’un retour d’expériences (date et heure communiquées sur le site de l’université). Cette manifestation européenne, organisée par IMT Mines Albi, le lycée Fonlabour et l’INU Champollion, à pour but d’informer sur les opportunités offertes par le dispositif Erasmus. Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

