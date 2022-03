Erasmus, aussi pour les apprentis! CFA 79 Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

du jeudi 5 mai au jeudi 19 mai à CFA 79

Informations sur les ooportunités de Mobilité Longue et Courte Témoignages d’apprentis ayant réalisé une mobilité Echanges et participation à un Quiz sur l’Europe Cafés de la Mobilité CFA 79 21 rue des Herbillaux 79000 NIORT Niort Souché Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T10:30:00;2022-05-05T15:15:00 2022-05-05T15:30:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T10:30:00;2022-05-12T15:15:00 2022-05-12T15:30:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T10:30:00;2022-05-19T15:00:00 2022-05-19T15:30:00

