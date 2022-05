Erasmus+ au CFA CFA La Palme Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Erasmus+ au CFA CFA La Palme, 20 mai 2022, Agen. Erasmus+ au CFA

CFA La Palme, le vendredi 20 mai à 15:30

Le programme Erasmus+ permet aux apprentis de réaliser des stages à l’étranger, de courtes ou longues durées, et de vivre une expérience enrichissante sur le plan professionnel, culturel et personnel. Assistez à la présentation des prochains séjours proposées par votre CFA ! Les apprentis partent en mobilité CFA La Palme 2 impasse morère Agen Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T15:30:00 2022-05-20T16:30:00

