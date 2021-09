Era Zénith | Nancy, 3 novembre 2021, Maxéville.

Era

Zénith | Nancy, le mercredi 3 novembre à 20:00

**Era**, le groupe mythique des années 2000, est de retour avec un spectacle hors du commun, véritable voyage musical hors du temps, porté par son créateur Eric Levi et ses 40 chanteurs et musiciens. 22 ans après le triomphe de son premier album, Era se prépare à vous éblouir à nouveau avec un spectacle familial et féérique qui vous plongera dans l’univers fantasmagorique du groupe qui a vendu plus de 10 millions d’albums à travers le monde et qui n’avait à ce jour jamais donné de concert en Europe. À ne surtout pas manquer !

45.50 €

The live experience

Zénith | Nancy Rue du Zénith, 54320 Maxéville Maxéville Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T20:00:00 2021-11-03T22:00:00