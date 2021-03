ERA Zénith de Toulouse, 16 décembre 2021-16 décembre 2021, Toulouse.

ERA

Zénith de Toulouse, le jeudi 16 décembre à 20:00

<p>Le groupe mythique des années 2000, est de retour avec son spectacle hors du commun « ERA : The Live Experience ». Véritable voyage musical hors du temps, porté par son créateur Eric Levi et ses 40 chanteurs et musiciens. 22 ans après le triomphe de son premier album ERA se prépare à vous éblouir à nouveau avec un spectacle familial et féérique qui vous plongera dans l’univers fantasmagorique du groupe qui a vendu plus de 10 millions d’albums à travers le monde. Après une première date époustouflante à Toulouse le 30 novembre 2019, ERA se produira une nouvelle fois au Zénith Toulouse Métropole le jeudi 16 décembre 2021. À (re)voir et à ne surtout pas manquer cette fois !</p>

Producteur : Live Nation

Placement: Place numérotée

Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 34 31 10 00

Variété internationale

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T00:00:00