Equitation,Graines d’artistes et vie de la Ferme Domaine de Castel Fizel, 23 octobre 2021, Caudiès-de-Fenouillèdes.

Equitation,Graines d’artistes et vie de la Ferme

du samedi 23 octobre au samedi 30 octobre à Domaine de Castel Fizel

Mis en confiance par l’équipe pédagogique et ses camarades dans une ambiance familiale faite d’écoute et de partage, votre enfant évoluera en parfaite harmonie avec son environnement. Équitation (2h par jour) avec reprises en carrières, initiation et perfectionnement, promenades avec pique nique en forêt, jeux équestres et participation à la vie du centre équestre. En plus pour tous 2h par jour d’activités: -1 jour sur 2, activités artistiques avec théâtre, acrosport, danse (Hip Hop, chorégraphies), reportages audio et photo, atelier cirque, dessin, poterie. -1 jour sur 2, activités de la ferme et du poney club, avec soins aux animaux, vie du poney club, land art.. mais aussi construction de cabanes Les repas quotidiens sont préparés sur place. Menus élaborés avec un souci de qualité de produits, de goût et d’équilibre nutritionnel. Les enfants sont répartis par familles d’âges homogènes Toutes les activités se déroulent sur place L’hébergement se fait en chalets ou roulottes, en fonction du nombre de garçons et de filles du même âge.

560

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Domaine de Castel Fizel Caudiès de fenouillèdes Caudiès-de-Fenouillèdes Pyrénées-Orientales



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T16:30:00 2021-10-23T23:59:00;2021-10-24T00:00:00 2021-10-24T23:59:00;2021-10-25T00:00:00 2021-10-25T23:59:00;2021-10-26T00:00:00 2021-10-26T23:59:00;2021-10-27T00:00:00 2021-10-27T23:59:00;2021-10-28T00:00:00 2021-10-28T23:59:00;2021-10-29T00:00:00 2021-10-29T23:59:00;2021-10-30T00:00:00 2021-10-30T10:28:00