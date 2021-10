Cortambert Cortambert Cortambert, Saône-et-Loire Equitation – Tourisme Equestre Cortambert Cortambert Catégories d’évènement: Cortambert

Saône-et-Loire

Equitation – Tourisme Equestre Cortambert, 25 octobre 2021, Cortambert. Equitation – Tourisme Equestre 2021-10-25 – 2021-10-29 Toury Cluny Horse Valley

Cortambert Saône-et-Loire Acquérir, dans la joie et la bonne humeur, les bases de l’équitation de tourisme équestre de 7 à 77 ans. 9h00 : Accueil et soins aux chevaux

9h45 : Atelier d’apprentissage pour une meilleure relation humain/cheval

10h30 : Pause jeux et collation

10h45 : Equitation : éthologie, travail à pied, jeux à cheval, promenade, randonnée selon les matinées jcbetis@orange.fr Acquérir, dans la joie et la bonne humeur, les bases de l’équitation de tourisme équestre de 7 à 77 ans. 9h00 : Accueil et soins aux chevaux

9h45 : Atelier d’apprentissage pour une meilleure relation humain/cheval

10h30 : Pause jeux et collation

10h45 : Equitation : éthologie, travail à pied, jeux à cheval, promenade, randonnée selon les matinées dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cortambert, Saône-et-Loire Autres Lieu Cortambert Adresse Toury Cluny Horse Valley Ville Cortambert