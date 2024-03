Equitation mérovingienne et carolingienne par « les Portes de l’Histoire » Archéo’site Les Rues-des-Vignes, dimanche 11 août 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-08-11T14:00:00+02:00 – 2024-08-11T18:00:00+02:00

Participez à une expérience équestre unique avec ‘Les Portes de l’Histoire’ : découvrez l’équitation mérovingienne et carolingienne dans toute sa splendeur. Plongez dans le passé et revivez les traditions équestres de l’époque avec cette présentation immersive et éducative.

Informations pratique :

Dimanche 11 août

14 h à 18 h

Archéo’site 882 Rue Haute, 59258 Les Rues-des-Vignes Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

L’archéosite CAC Cambrai