Equitation – Jumping National Pau, 4 juin 2022, Pau.

Equitation – Jumping National Route de Bordeaux Domaine de Sers Pau

2022-06-04 – 2022-06-04 Route de Bordeaux Domaine de Sers

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Jumping National Tournée des As

L’écurie Nicolas Hui et l’association Jump’in Gabas sont fière d’organiser une compétition nationale qui aura lieu le 4 et 5 juin 2022 au Domaine de Sers à Pau.

Venez nombreux !

Buvette, restauration et animation sur place; avec soirée cavalier le samedi soir

Route de Bordeaux Domaine de Sers Pau

