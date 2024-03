Equitation en Vendée Printemps – Croq’ Vacances Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer Saint-Hilaire-de-Riez, dimanche 14 avril 2024.

Equitation en Vendée Printemps – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 avril Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer 499 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T08:00:00+02:00 – 2024-04-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-20T00:00:00+02:00 – 2024-04-20T18:58:00+02:00

Viens passer tes vacances en Vendée pour apprendre à nager ou te perfectionner !

Nous te proposons cette colonie de vacances «natation» pour apprendre ou te perfectionner avec une multitude d’activités évolutives. Tous les matins, tu profiteras de ton cours au Multiplexe aquatique de St-Gilles-Croix-de-Vie. Les 4 séances de natation seront encadrées par ton Maître Nageur Sauveteur (MNS) en petit groupe de 6 à 12 enfants, du même niveau, pour un réel apprentissage. Brasse, crawl, papillon ou dos, peu importe le type de nage, tes animateurs et ton Maître Nageur sauront te mettre à l’aise avec le milieu aquatique. Nul doute qu’à l’issue de ta colonie, tu feras preuve d’une réelle aisance aquatique, et tu nageras comme un poisson dans l’eau.

À ce programme aquatique, s’ajoutent de nombreuses activités à travers lesquelles tu pourras profiter au maximum de ta colonie de vacances en Vendée : grands jeux, activités, course d’orientation, jeux et veillées.

Un moment phare de cette colonie est l’excursion au Parc du Puy du Fou, un lieu où l’histoire prend vie. Les enfants sont transportés à travers le temps avec des spectacles épiques, des reconstitutions historiques impressionnantes et des aventures grandioses. C’est une expérience éducative divertissante qui laisse lesjeunes esprits émerveillés par les récits du passé.

En résumé, cette colonie natation durant les vacances de Printemps offre à la fois des avantages physiques, sociaux et émotionnels. Elle te permet de développer tes compétences dans l’eau, de rester actif, de te socialiser, de renforcer ta confiance en toi et de vivre des expériences enrichissantes avec de nouveaux amis ! Alors rejoins-nous pour cette colonie natation en Vendée pour t’initier ou te perfectionner !

Espaces Libres – Le Village au Bord de la Mer 25 Avenue de la Pége, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Les Levrelles Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-equitation-en-vendee_10.html »}]

jeux grands jeux

Croq’ Vacances