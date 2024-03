EQUITATION DECOUVERTE – 6/11 ans le logis du pin La Martre, samedi 13 juillet 2024.

EQUITATION DECOUVERTE – 6/11 ans Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 14 – 20 juillet le logis du pin 829 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T00:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T23:59:00+02:00

PROGRAMME :

DÉCOUVERTE DE L’ÉQUITATION : soins et nourrissage / Entretien des habitats/ Travail du cheval à pied / Monte et pratique équestre.

(4 séances)

FERME PÉDAGOGIQUE : nourris les poules, lapins, chèvres, moutons, canards, cochons, prépare leur habitat, ramasse les oeufs et avec un peu de chance assiste à leur éclosion. (2 séances)

JOURNÉE DÉTENTE balade et pique-nique au coeur du parc du Logis du Pin.

BAIGNADE surveillée à la rivière. (1 séance)

UNE MATINEE BRUCNH ET UN DINER A THEME

ACTIVITES TRADITIONNELLES DE COLO : veillées, grands jeux, chants, contes, boum du dernier soir…

NOUVEAUTE : PASS MULTI-ACTIVITES + 3 activités au choix.

C’est un pass proposant plusieurs activités où les enfants vont pouvoir choisir, en plus du thème de leur colo, des activités spécifiques, sportives, créatives et culturelles. Durant le séjour, chaque enfant a le choix entre plusieurs activités qui se déroulent toutes dans le domaine du Logis du Pin. Il compose lui-même son programme sur place en fonction de ses goûts et ses envies du moment !

Nos équipes vont animer ces activités et chaque enfant s’inscrit sur l’activité de son choix. Pour certains, ce choix sera spontané, ceux qui hésitent seront aidés et conseillés par nos animateurs.

Quelles sont les activités au choix ?

Mini-golf / Astronomie / Escape game / Atelier cirque / Water star (laser game avec pistolet à eau) / Géocaching (activités de plein air, chasse au trésor avec gps) / Parcours commando tous niveaux / Structures gonflables / Ventrigliss / Tir à l’arc / Atelier culinaire / Création et initiation Lance-pierre / Do it yourself (création d’un objet) / Sports émergents (jeux traditionnels sportifs) / Une séance Cinéma en plein air

EQUIPEMENTS REQUIS : matériel (casque, cravache, éperons…) et tenue d’équitation. Gilet de protection fortement recommandé. Pour les débutants, possibilité de prêt de matériel hors tenue d’équitation (bombe).

le logis du pin la martre La Martre 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0494925985 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ODEL.FR »}]

vacances apprenantes à la campagne vacances apprenantes

odel