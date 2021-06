Bruz FENICAT EQUITATION Bruz, Ille-et-Vilaine EQUITATION A FENICAT .. Au rythme du poney et de la nature FENICAT EQUITATION Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

EQUITATION A FENICAT .. Au rythme du poney et de la nature FENICAT EQUITATION, 2 août 2021-2 août 2021, Bruz. EQUITATION A FENICAT .. Au rythme du poney et de la nature

du lundi 2 août au samedi 7 août à FENICAT EQUITATION

» Tu es passionné(e) des chevaux et poneys,tu rêves de t’ en occuper chaque jour, les brosser, les nourrir , les mettre au pré , tu apprécies la vie à la campagne, tu es curieux de nature et souhaite découvrir la vie de la mare , de la fôret ..Et surtout, tu rêves de vivre de nouvelles expériences , rencontrer, des copains , partager de bons repas , participer aux veillées .. Alors, demande à tes parents de t’inscrire en séjour à FENICAT aux dates suivantes : – 26 au 30 juillet – 2 au 6 aôut – 16 au 20 août Surtout , n’oublie pas ta valise et ta bonne humeur ! »

575 € les 5 jours – Transport par les familles

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. FENICAT EQUITATION 104 FENICAT Bruz Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T10:30:00 2021-08-02T21:30:00;2021-08-03T10:30:00 2021-08-03T21:30:00;2021-08-04T10:30:00 2021-08-04T21:30:00;2021-08-05T10:30:00 2021-08-05T21:30:00;2021-08-06T10:30:00 2021-08-06T15:30:00;2021-08-07T20:30:00 2021-08-07T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu FENICAT EQUITATION Adresse 104 FENICAT Ville Bruz lieuville FENICAT EQUITATION Bruz