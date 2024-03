Équitation à Campbon – Toussaint – Croq’ Vacances Camping du Centre de la Ducherais Campbon, dimanche 20 octobre 2024.

Équitation à Campbon – Toussaint – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 26 octobre Camping du Centre de la Ducherais 549 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-20T08:00:00+02:00 – 2024-10-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-10-26T00:00:00+02:00 – 2024-10-26T19:00:00+02:00

Bienvenue à Campbon, en Loire-Atlantique, pour un séjour printanier inoubliable destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Le centre de vacances La Ducherais vous propose une aventure pleine d’activités passionnantes, d’apprentissages et de moments de pur plaisir.

L’équitation sur poney sera au cœur de ce séjour. Les participants auront l’occasion de développer leur amour des chevaux en apprenant les bases de l’équitation, en pratiquant le pansage et en participant à des jeux sur poney.

Ces activités permettront aux enfants de créer un lien spécial avec les animaux et d’acquérir des compétences équestres de base dans un environnement sécurisé et amusant. Une journée d’accrobranche sera également remplie d’aventures et d’excitation. Les enfants auront l’opportunité de défier leur agilité, leur courage et leur esprit d’équipe tout en s’amusant dans les hauteurs d’une forêt accrobranche. Pour se rafraîchir et se détendre, une sortie à la piscine du Lac de Savenay est prévue. Les enfants pourront profiter du cadre magnifique, s’amuser dans l’eau et partager des moments de convivialité avec leurs compagnons de colo.

Les grands jeux en plein air occuperont les après-midis, offrant des activités variées et stimulantes. Que ce soit des courses d’orientation, des tournois sportifs ou des jeux de groupe, chaque journée apportera son lot d’aventures et de découvertes. Les soirées seront tout aussi captivantes avec des veillées créatives et ludiques. Jeux de société géants, soirées à thème et autres surprises garantiront des moments de convivialité et de partage, renforçant les liens entre les participants. Ainsi, ce séjour à Campbon offrira aux enfants une expérience équilibrée entre équitation, aventures en plein air, moments de détente et activités sociales. Ils repartiront avec des souvenirs précieux, de nouvelles compétences et des amitiés durables, prêts à raconter leurs aventures épiques à leur retour à la maison.

Camping du Centre de la Ducherais La Ducherais 44750 CAMPBON Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Croq’ Vacances