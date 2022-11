EQUITATION : 10ÈME INTERNATIONAUX DU CŒUR D’HÉRAULT Le Pouget Le Pouget Catégories d’évènement: 34230

Le Pouget

EQUITATION : 10ÈME INTERNATIONAUX DU CŒUR D’HÉRAULT Le Pouget, 16 novembre 2022, Le Pouget. EQUITATION : 10ÈME INTERNATIONAUX DU CŒUR D’HÉRAULT

Route Neuve Le Pouget 34230 HERAULT SPORT

2022-11-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-20 18:00:00 18:00:00 Le Pouget

34230 Le Pouget Ce concours complet d’Equitation, avec des épreuves d’une à quatre étoiles, bénéficie du concours de la Ville du Pouget, des Communautés de Communes Vallée de l’Hérault et du Clermontais, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault et du soutien logistique d’Hérault Sport.

Une grande partie de l’élite mondiale sera au rendez-vous pour une manifestation sportive de haut niveau à voir en famille avec restauration sur place. Le Domaine des Trois Fontaines vient d’être retenu comme Centre de préparation aux Jeux Olympiques par le Comité d’Organisation Paris 2024. Le Centre équestre des Trois Fontaines organise la dixième édition des Internationaux du Cœur d’Hérault.

La finesse du Dressage, le courage et l’endurance du Cross, le respect et la précision du Saut d’Obstacles, les disciplines olympiques enchanteront le Domaine Equestre des Trois Fontaines durant cinq jours. ornella.antoniol@gmail.com +33 4 67 88 76 76 https://www.troisfontaines-eventing.com/ Le Pouget

dernière mise à jour : 2022-11-08 par HERAULT SPORT

Détails Catégories d’évènement: 34230, Le Pouget Autres Lieu Le Pouget Adresse Route Neuve Le Pouget 34230 HERAULT SPORT Ville Le Pouget lieuville Le Pouget Departement 34230

Le Pouget Le Pouget 34230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouget/

EQUITATION : 10ÈME INTERNATIONAUX DU CŒUR D’HÉRAULT Le Pouget 2022-11-16 was last modified: by EQUITATION : 10ÈME INTERNATIONAUX DU CŒUR D’HÉRAULT Le Pouget Le Pouget 16 novembre 2022 34230 Le Pouget Route Neuve Le Pouget 34230 HERAULT SPORT

Le Pouget 34230