Equita Lyon Chassieu, 27 octobre 2021, Chassieu. Equita Lyon 2021-10-27 – 2021-10-31 Eurexpo – Parc des Expositions Avenue Louis Blériot

Chassieu Rhône Chassieu EUR Depuis 1995, Equita, le salon du cheval de Lyon, n’a cessé de s’agrandir et de se développer pour devenir le rendez-vous européen de tous les passionnés d’équitation. equita@gl-events.com +33 4 78 17 62 50 http://www.equitalyon.com/ dernière mise à jour : 2021-09-28 par

