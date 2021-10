Le Grand-Quevilly Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Equiseine Rouen Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Equiseine Rouen Parc des expositions de Rouen, 25 novembre 2021, Le Grand-Quevilly. Equiseine Rouen

du jeudi 25 novembre au dimanche 28 novembre à Parc des expositions de Rouen

La planète du cheval se donne rendez-vous au **Parc Expo de Rouen** pour la **21e édition d’Equi Seine** du **25 au 28 novembre 2021** ! Equi Seine, c’est… – 16 épreuves en 4 jours : 200 cavaliers et 400 chevaux. – Pendant les 4 jours de l’événement, un salon normand du cheval avec plus de 40 exposants. Vous aurez le plaisir de déambuler dans les stands tout en regardant la détente des plus grands cavaliers mondiaux. – Un spectacle à découvrir le Samedi : la puissance avec un record à battre de 2m24. – Le Grand Prix de la Région le Dimanche, avec un plateau de cavaliers exceptionnel avec quelques surprises pour le plus grand plaisir du public !

Parking gratuit

La planète du cheval se donne rendez-vous au Parc Expo de Rouen pour la 21e édition d’Equi Seine du 25 au 28 novembre 2021 ! Parc des expositions de Rouen 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T08:00:00 2021-11-25T22:00:00;2021-11-26T08:00:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T08:00:00 2021-11-27T22:00:00;2021-11-28T08:00:00 2021-11-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Parc des expositions de Rouen Adresse 46, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly