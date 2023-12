Run and Bike Equipôle du pays de Landivisiau Plougourvest Catégories d’Évènement: Finistère

Plougourvest Run and Bike Equipôle du pays de Landivisiau Plougourvest, 28 janvier 2024, Plougourvest. Plougourvest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 10:00:00

fin : 2024-01-28 . Course par duo. Alterner course à pied et VTT, l’équipe disposant d’un vélo pour deux coureurs. 2 distances proposées : 10 km (distance XS) et 15 km (distance S). Ouvert à tous à partir de la catégorie minimes (personnes nées en avant le 31/12/2020). Tarifs (pour deux sportifs) : 16 € distance XS / 18 € distance S. Renseignements et inscriptions : site Klikego .

Equipôle du pays de Landivisiau Quillivant

Plougourvest 29400 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plougourvest Autres Code postal 29400 Lieu Equipôle du pays de Landivisiau Adresse Equipôle du pays de Landivisiau Quillivant Ville Plougourvest Departement Finistère Lieu Ville Equipôle du pays de Landivisiau Plougourvest Latitude 48.5354898 Longitude -4.0539605 latitude longitude 48.5354898;-4.0539605

Equipôle du pays de Landivisiau Plougourvest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougourvest/