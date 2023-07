Il était une fois les murs du centre-ville – atelier d’écriture Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Il était une fois les murs du centre-ville – atelier d’écriture Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes, 23 août 2023, Rennes. Il était une fois les murs du centre-ville – atelier d’écriture Mercredi 23 août, 10h00 Equipement de quartier le Jeu de Paume Gratuit Les murs ont des oreilles. Ils ont aussi une histoire. Après une courte balade, nous partirons à la recherche de cette mémoire et de ces habitants imaginaires ou réels qui ont occupé les lieux. Les participants sont invités à libérer leurs plumes à partir de propositions d’écriture basées sur des supports (extraits de livres, musiques, photos). Aucun prérequis n’est demandé juste l’envie de découvrir les possibles de l’écriture. A destination des Ados et adultes. Animé par Dominique. Sur inscription au 02.21.02.22.40 ou contact@jeudepaumerennes.fr Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne [{« link »: « mailto:contact@jeudepaumerennes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T10:00:00+02:00 – 2023-08-23T12:00:00+02:00

