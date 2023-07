Atelier création de marionnettes Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Atelier création de marionnettes Equipement de quartier le Jeu de Paume Rennes, 13 juillet 2023, Rennes. Atelier création de marionnettes 13 et 14 juillet Equipement de quartier le Jeu de Paume Gratuit 14h à 16h

La compagnie Monopulpo vous propose de créer une marionnette, avec de découvrir leur spectacle « Théâtre de Curiosité« . Deux ateliers : de 14h à 15h ou de 15h à 16h A partir de 8 ans ou accompagné d’un adulte Gratuit – sur inscription Equipement de quartier le Jeu de Paume 12 Rue Saint-Louis, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:00:00+02:00

2023-07-14T14:00:00+02:00 – 2023-07-14T16:00:00+02:00

