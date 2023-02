Équipe de foot • The Velvet Hands SUPERSONIC, 2 mars 2023, Paris.

ÉQUIPE DE FOOT

Dès sa formation en 2015, Équipe de Foot est pour Alex (chant-guitare) et Michaël (chant-batterie) un terrain de jeu au sein duquel rien n’est interdit : être deux et sonner comme dix, écrire des chansons-exutoires alliant spontanéité et complexité, noise et pop, garage et lo-fi, affirmer les influences naturellement diverses ayant forgé le duo : de Nirvana aux Beatles, de Blur aux Breeders, de Sparklehorse à Fidlar.

Très vite repéré par Odezenne au détour d’un concert, Équipe de Foot assurent< leurs premières parties en France, Belgique, Angleterre, Suisse à l’automne 2016. Une rencontre et une expérience qui marquent profondément Alex et Michaël tant les deux groupes partagent une même intransigeance quant à leur indépendance, leur liberté créative, leur besoin de sincérité.

Enchaînant avec la sortie d’un 1er EP en octobre 2016, les finales du prix Ricard S.A Live 2017 puis du prix Chorus des Hauts de Seine, Équipe de Foot présente son premier album en octobre 2017, « Chantal », sorte de journal intime sur le thème de l’amour, de la rupture, de la solitude, de l’amour encore, de la rupture peut-être. Un premier LP et une tournée remarqués qui imposent immédiatement le duo comme l’une des révélations du rock indé en France.

Alex et Michaël se lancent dès l’été 2019, dans la composition de leur 3ème album. Leur ambition est de passer un cap tant au niveau de la composition et de l’écriture qu’au niveau de la production de leur prochain disque. L’année 2020 et leur éloignement forcé par la crise sanitaire sera une occasion de tester de nouvelles façons de composer et d’échanger.

La composition de « Geranium » s’étend sur près de 18 mois entre confinement et périodes de résidence. Fin 2020, Alex et Michaël ont enregistré près de 2h de démos et sélectionnent 11 titres qui composeront leur nouvel album. Un disque qui leur ressemble plus que jamais. Plus libre, plus bricolé, plus ouvert, plus foisonnant, plus intime, à la fois plus abouti et plus direct.

Après une longue prospection, Alex et Michaël choisissent de réaliser leur 3ème album en compagnie de Johannes Buff au Shorebreaker Studio de Tarnos. Johannes a travaillé en tant qu’ingénieur du son dans divers studio à Berlin, New York ou Lyon en compagnie d’artistes tantôt rock, pop ou folk tels que Sonic Youth, Thurston Moore, The Drones, Lee Ronaldo, Zombie Zombie, Botibol. Sa vision de « Geranium » rejoint celle d’Équipe de Foot tout en permettant au duo d’aller au bout de son intention.

