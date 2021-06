Equipassion Vagney, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Vagney.

Equipassion

du dimanche 18 juillet au samedi 31 juillet à Vagney

Stage d’équitation : 5 séances d’1h30 par semaine soit 10 séances au total : A notre disposition : un complexe proposant des écuries, une carrière et 12 poneys adaptés à tous les âges et à tous les niveaux. Au programme : après une première approche du cheval ou du poney, les enfants apprennent à panser, seller, brider. L’objectif du stage est l’initiation ou le perfectionnement des techniques équestres, sans oublier les jeux à cheval et les balades à travers la forêt vosgienne. Stage trappeur : 3 à 4 séances, par petits groupes, pour apprendre et construire un véritable camp trappeur sur le terrain même du centre : construction de bancs, tables, cabanes en bois, ateliers de cuisine trappeur… Soirée spéciale et repas autour du feu. Parcours aventure, piscine, baignade, visite d’une confiserie, randonnée pédestres, veillées etc.

955 € Transport inclus

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Vagney Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

