avec L’accordéon de l’oncle Gaston Equinoxe, Scène Nationale, Châteauroux (36) Avenue Charles de Gaulle Equinoxe, Scène Nationale, 36000 Châteauroux, France [{« link »: « https://www.reseau-canope.fr/escapages.html »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40361 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le 27 mai 2023, aura lieu la remise des prix Escapages pour l’année 2023 sur la Grande Scène d’Equinoxe, Scène nationale de Châteauroux (36). A cette occasion, sera joué le spectacle L’accordéon de l’oncle Gaston à 15H. à partir de 5 ans, durée 40 mn avec Angélique Pennetier (conteuse) et Géraldine Gallois (accordéoniste) L’accordéon de l’oncle Gaston est un conte musical familial, mais aussi un livre-disque, sélectionné pour Escapages 2023 dans la catégorie + 8 ans. https://www.reseau-canope.fr/escapages.html source : événement L’accordéon de l’oncle Gaston à Equinoxe Châteauroux publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T15:00:00+02:00

2023-05-27T16:00:00+02:00

Lieu Equinoxe, Scène Nationale, Châteauroux (36) Adresse Avenue Charles de Gaulle Equinoxe, Scène Nationale, 36000 Châteauroux, France

