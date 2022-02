Équinoxe – Ouvrir le coeur La Coopérative chorégraphique, 20 mars 2022, Caen.

Équinoxe – Ouvrir le coeur

La Coopérative chorégraphique, le dimanche 20 mars à 10:30

**Au fil d’une balade en compagnie de danseuses et danseurs, vivez et partagez une expérience sensible et poétique de la ville. Du Sépulcre sur le coteau à la presqu’île, ce moment est une invitation à nous relier à nos milieux de vie, au paysage et aux vivants qui l’habitent, à ouvrir nos cœurs à la vallée que nous partageons.** Ouvrir le cœur est une proposition chorégraphique participative qui propose une promenade sensorielle dans la ville. Les participants sont invités à parcourir la ville, guidés par les danseuses et danseurs dans des expériences sensibles qui invitent à une autre mise en jeu du regard. Avec les danseuses Flora Pilet et Mélanie Giffard et le danseur Enzo Gambini

Entrée libre sur inscription (chantierscommuns.fr)

Au fil d’une balade en compagnie de danseuses et danseurs, vivez et partagez une expérience sensible et poétique de la ville.

La Coopérative chorégraphique sépulcre caen Caen Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T10:30:00 2022-03-20T12:00:00