Équinoxe – Ouvrir le coeur Caen, 20 mars 2022, Caen.

Équinoxe – Ouvrir le coeur Le Sépulcre La Coopérative Chorégraphique Caen

2022-03-20 – 2022-03-20 Le Sépulcre La Coopérative Chorégraphique

Caen Calvados

Au fil d’une balade en compagnie de danseuses et danseurs, vivez et partagez une expérience sensible et poétique de la ville.

Du Sépulcre sur le coteau à la presqu’île, ce moment est une invitation à nous relier à nos milieux de vie, au paysage et aux vivants qui l’habitent, à ouvrir nos cœurs à la vallée que nous partageons.

Plus d’informations sur le site de Chantiers communs.

Au fil d’une balade en compagnie de danseuses et danseurs, vivez et partagez une expérience sensible et poétique de la ville.

Du Sépulcre sur le coteau à la presqu’île, ce moment est une invitation à nous relier à nos milieux de vie, au…

Au fil d’une balade en compagnie de danseuses et danseurs, vivez et partagez une expérience sensible et poétique de la ville.

Du Sépulcre sur le coteau à la presqu’île, ce moment est une invitation à nous relier à nos milieux de vie, au paysage et aux vivants qui l’habitent, à ouvrir nos cœurs à la vallée que nous partageons.

Plus d’informations sur le site de Chantiers communs.

Le Sépulcre La Coopérative Chorégraphique Caen

dernière mise à jour : 2022-02-22 par