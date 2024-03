Equinoxe de Printemps Le bourg Buxy, dimanche 17 mars 2024.

Equinoxe de Printemps Le bourg Buxy Saône-et-Loire

Participez à ce week-end de fête pour célébrer l’équinoxe de printemps ! Le programme plaira à toute la famille.

Samedi 16 Mars:

– Chasse au trésor pour les enfants et leurs parents:

départ 10h Maison des associations gratuit –

– Ballade découverte « Le Buxy Des Arbres »: durée 1h30

2 départs 14h et 16h Pl. du lavoir gratuit

Dimanche 17 Mars:

Marché de printemps avec producteurs et artisans locaux

Animé par « Will & Walt » et « Compagnie Pocket Théatre »

De 9h à 13h Place de l’église

Buvette Petite restauration EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 13:00:00

Le bourg Centre bourg

Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté solstices.buxy@protonmail.com

L’événement Equinoxe de Printemps Buxy a été mis à jour le 2024-03-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II