EQUINOTE Avant la nuit d’après Sous Chapiteau – Arrêt Tram Lixenbuhl, 13 mai 2022, Illkirch-Graffenstaden.

EQUINOTE Avant la nuit d’après

du vendredi 13 mai au dimanche 29 mai à Sous Chapiteau – Arrêt Tram Lixenbuhl

Un homme se retrouve plongé dans une vieille fête foraine poussiéreuse, qui, sous ses yeux, se réanime. Ce manège, c’est sa vie, ses doutes, ses joies, ses croyances, son histoire. Les chevaux du carrousel se détachent, les personnages de bois reprennent vie et viennent le tourmenter, le bousculer dans ses certitudes. _Mélangeant humour, tendresse et force, dans un univers fantasque, où la poésie se vit sans parole, Avant la Nuit d’après tente de répondre à l’emblématique question… Être ou ne pas être ?_ _”Les souvenirs s’emmêlent au gré des passages des chevaux. Les acrobates s’en mêlent et ajoutent de la magie. C’est fort, puissant impressionnant. Equinote emporte tout. Applaudissements et souvenirs.” L’Union_

Tarifs (en €) Plein : 20 Réduit : 18 Abonné : 15 Jeune : 6

Un spectacle qui met en piste cinq personnages, six chevaux et deux chiens sous un carrousel multicolore.

Sous Chapiteau – Arrêt Tram Lixenbuhl Lixenbuhl Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T21:45:00;2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:15:00;2022-05-15T17:00:00 2022-05-15T18:15:00;2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T21:45:00;2022-05-21T17:00:00 2022-05-21T18:15:00;2022-05-22T17:00:00 2022-05-22T18:15:00;2022-05-26T17:00:00 2022-05-26T18:15:00;2022-05-27T20:30:00 2022-05-27T21:45:00;2022-05-28T17:00:00 2022-05-28T18:15:00;2022-05-29T17:00:00 2022-05-29T18:15:00