Toulouse Le Nouvel Espace Patrimoine Haute-Garonne, Toulouse Equilibri ou les métamorphoses de la ville Le Nouvel Espace Patrimoine Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Equilibri ou les métamorphoses de la ville Le Nouvel Espace Patrimoine, 3 novembre 2021, Toulouse. Equilibri ou les métamorphoses de la ville

Le Nouvel Espace Patrimoine, le mercredi 3 novembre à 15:00

### Animation pour les 6 à 12 ans À travers ce jeu, les enfants vont pouvoir peser l’impact d’une action sur le bâti du centre ancien (ravalement de façade, rénovation d’un bâtiment, changement de fenêtres…) et prioriser les rénovations pour mettre en valeur les secteurs du centre-ville. En complément, l’histoire de la place Esquirol leur sera dévoilée et permettra de mettre en lumière l’évolution de la ville de Toulouse de l’antiquité à nos jours. ### Plus d’infos [Compte Facebook de l’Espace Patrimoine ](https://www.facebook.com/VAH.Toulouse/) ![]() ### Infos pratiques * Mercredi 3 novembre à 15h * Durée : 1h * Réservations obligatoires à animation.patrimoine@mairie-toulouse.fr

Gratuit sur réservation obligatoire

Culture Le Nouvel Espace Patrimoine 8 Place de la Daurade, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T15:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Le Nouvel Espace Patrimoine Adresse 8 Place de la Daurade, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Le Nouvel Espace Patrimoine Toulouse