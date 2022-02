Equilibre sur les Mains avec du Yoga Luz-Saint-Sauveur, 12 mars 2022, Luz-Saint-Sauveur.

Equilibre sur les Mains avec du Yoga LUZ-SAINT-SAUVEUR 62 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur

2022-03-12 09:30:00 – 2022-03-12 12:30:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR 62 Avenue de l’Impératrice Eugénie

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

En route vers l’équilibre sur les mains – avec bonne humeur, lâcher prise et concentration : on va s’amuser et apprendre.

Les équilibres sur les mains sont des postures qui demandent un peu de force, de souplesse mais surtout de la ténacité, du lâcher prise et une posture optimale.

Cet atelier de 3h va se dérouler comme suit :

– Introduction : petite méditation, pratique de respiration (pranayama) et recentrage vers soi

– Un peu de théorie et « d’anatomie »

– Echauffement (bassin neutre, poignets et alignement)

– Flow pour renforcer les bras et les abdominaux afin de préparer le corps aux postures

– Travail sur les postures d’équilibre – avec le mur et autres outils / accessoires

– Apprendre à retomber en confiance

– Et bien sûr la relaxation suivie de partages ou questions si on a le temps :)

Inspiré par la méthode LYT – un type de yoga vinyasa créé par une kiné – parfait pour travailler la force, l’adaptabilité, l’agilité, la mobilité, l’endurance, et votre bien-être intégral.

Tarif : 30€ (20€ pour les abonnes de Yoga Shala/étudiants)

Réservation : 0769773967 / yogashalaluz@outlook.fr

yogashalaluz@outlook.fr +33 7 69 77 39 67 https://yogashalaluz.wixsite.com/yoga/e

LUZ-SAINT-SAUVEUR 62 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-01-14 par