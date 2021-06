ÉQUILIBRE PRÉCAIRE par Floris Bosser & MÊME PAS PEUR ! par l’Agence de Géographie Affective LE BOUSCAT,Parc de l’Ermitage-Compostelle, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Le Bouscat.

ÉQUILIBRE PRÉCAIRE par Floris Bosser & MÊME PAS PEUR ! par l’Agence de Géographie Affective

LE BOUSCAT, Parc de l’Ermitage-Compostelle, le mercredi 28 juillet à 19:30

**Poétique de l’acrobatie** Un solo d’un côté, un duo de l’autre. Aux confins du cirque et du conte, deux formes courtes se succèdent et leur poésie se répond. Associées le temps d’une soirée, _Équilibre précaire_ et _Même pas peur !_ questionnent la subtilité de la recherche de l’équilibre. Entre mât chinois et jonglerie, Floris Bosser personnifie le temps, accélère, ralentit, s’arrête… et compose un sobre moment suspendu à la maîtrise époustouflante. Entre vertige des hauteurs et puissance des mots, c’est la peur qu’explorent de leur côté le sangliste Dimitri Rizzello et le conteur Olivier Villanove autour d’une structure métallique de sept mètres de haut. Dans la tension créée par le risque de chute, chacune de ces deux pièces interroge à sa manière les forces contraires qui protègent, freinent ou paralysent, mais qui peuvent aussi être changées en énergie motrice. _Un double plateau mis en œuvre en collaboration étroite avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde._ [_Équilibre précaire_](http://www.marchesdelete.com/floris-bosser/equilibrepr%C3%A9caire) _est programmé en complicité avec Jean-Luc Terrade, directeur artistique du festival Trente Trente et de la Cie Les Marches de l’été._ — **Extrait** de Équilibre Précaire : [[https://www.youtube.com/watch?v=4qL9MuAT3Gg](https://www.youtube.com/watch?v=4qL9MuAT3Gg)](https://www.youtube.com/watch?v=4qL9MuAT3Gg) —- **_Equilibre précaire_** – Avec : Floris Bosser / Conception : Floris Bosser et Jean-Luc Terrade / Musique : Benjamin Ducroq / Régie : Benjamin Ducroq. Production déléguée – Cie Les Marches de l’Été **_Même pas peur !_** – Avec : Dimitri Rizzello et Olivier Villanove / Accompagnement : Alix Denambride / Mise en mouvement : Garance Hubert Samson / Mise en scène : Bénédicte Chevallereau / Factrice de Masque : Marion Bourdil / Création sonore : Guillaume Laidain — **Floris Bosser** Floris découvre bien tard le monde du cirque. Il commence par la jonglerie dans l’association Circomobile basée à Annecy. Par la suite, il se perfectionne au Katakomben (Center for performing arts) de Berlin où il en apprend plus sur le mouvement et la jonglerie. Il se spécialise alors en contact. Par la suite il suit une formation en arts du cirque à Besançon avant d’aller à l’École de cirque de Bordeaux où il associe la jonglerie au mât-chinois. **L’Agence de Géographie Affective** Dimitri Rizzello et Olivier Villanove se rencontrent en 2016 autour d’un laboratoire de recherche « Parole et mouvement ». L’occasion pour les deux artistes d’explorer ensemble une façon vivante et physique de raconter des histoires. En utilisant le mobilier urbain, en travaillant sur des portés, ils improvisent des histoires et apprivoisent le mouvement pour l’un, la parole pour l’autre. En 2018, Olivier invite Dimitri à rejoindre l’équipe de l’[Agence de Géographie Affective](https://www.geographieaffective.fr/) pour la création du spectacle 50 mètres, la légende provisoire. A cette occasion, Olivier dirige Dimitri pour mettre en mouvement l’histoire d’un enfant, Justin en utilisant son agrès de sangliste, un trépied. — **TOUT PUBLIC à partir de 7 ans** **DURÉE** : 1h05 **GRATUIT, ENTRÉE LIBRE** (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) **LIEU** : Parc de l’Ermitage-Compostelle, Rue Bertrand Hauret au Bouscat — **Prochains « Équilibre précaire / Même pas peur ! » de l’Été métropolitain :** SAINT-MÉDARD-EN-JALLES le 29/07 — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

GRATUIT, ENTRÉE LIBRE (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Poétique de l’acrobatie

LE BOUSCAT,Parc de l’Ermitage-Compostelle Rue Bertrand Hauret, Le Bouscat Le Bouscat Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T19:30:00 2021-07-28T20:35:00