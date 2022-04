Equidrôme – Fête de la Randonnée équestre montée et attelée en Drôme Crépol Crépol Catégories d’évènement: Crépol

Equidrôme – Fête de la Randonnée équestre montée et attelée en Drôme Crépol, 18 juin 2022, Crépol.

2022-06-18 – 2022-06-19

Crépol Drôme Crépol Cet événement s’adresse à tous les publics pour une pratique de la randonnée équestre montée ou attelée, en particulier !



Animations équestres – Restauration – Snack – Village Exposants – Concert – sg.costechareyre@csgwestern.com https://csgwestern-costechareyre.ffe.com/ CSG Western 1080 chemin d’Arthemonay Crépol

