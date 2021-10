Danestal Danestal Calvados, Danestal Equidays – Visite du Haras d’Alésa – COMPLET Danestal Danestal Catégories d’évènement: Calvados

Equidays – Visite du Haras d’Alésa – COMPLET Danestal, 26 octobre 2021, Danestal. Equidays – Visite du Haras d’Alésa – COMPLET 2021-10-26 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-26 11:00:00 11:00:00 Haras d’Alésa Chemin du Bocage

Alexandre de Jésus vous propose de venir visiter son écurie d'entrainement de trotteurs à Danestal au Haras d'Alésa. Un cadre idyllique sur 30 hectares à venir découvrir pendant les Equidays.
+33 2 31 77 66 68

Catégories d'évènement: Calvados, Danestal
Lieu Danestal
Adresse Haras d'Alésa Chemin du Bocage
Ville Danestal