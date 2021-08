Goustranville Goustranville Calvados, Goustranville [ÉQUIDAYS] Visite de Normandie Équine Vallée Goustranville Goustranville Catégories d’évènement: Calvados

Goustranville

[ÉQUIDAYS] Visite de Normandie Équine Vallée Goustranville, 27 août 2021, Goustranville. [ÉQUIDAYS] Visite de Normandie Équine Vallée 2021-08-27 16:00:00 – 2021-08-27 17:00:00 RD 675 La Fromagerie

Normandie Équine Vallée est l'outil qui permet à la Région et au Département de soutenir le développement des activités de recherche en santé équine. Visitez le site de Goustranville pour en apprendre plus ! (Inscription obligatoire).

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Goustranville Autres Lieu Goustranville Adresse RD 675 La Fromagerie Ville Goustranville lieuville 49.21922#-0.09475