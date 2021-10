Equidays – Visite de la station d’étalons du Haras de Bouquetot Clarbec, 28 octobre 2021, Clarbec.

Equidays – Visite de la station d’étalons du Haras de Bouquetot 2021-10-28 11:00:00 – 2021-10-28 12:00:00 Haras de Bouquetot Domaine de Clarbec

Clarbec Calvados Clarbec

Station d’étalons pur-sang et haras d’élevage de chevaux de courses, le Haras de Bouquetot est reconnu pour la qualité de ses étalons, de ses juments résidentes et des produits qui naissent chaque année sur ses terres.

Une dizaine d’étalons sont stationnés au haras pour chaque saison de reproduction, tandis de nombreuses poulinières et leurs produits, appartenant à Al Shaqab Racing y résident à l’année. C’est notamment le cas de Trêve, la double championne du Prix de l’Arc de Triomphe.

A l’occasion des Equidays, la station d’étalons du Haras de Bouquetot ouvre ses portes pour deux visites. A travers cette visite, vous pourrez découvrir quelques-uns des meilleurs étalons Français et l’organisation de la station de monte.

https://www.bouquetot.com/

