Bonneville-sur-Touques Bonneville-sur-Touques Bonneville-sur-Touques, Calvados Equidays – Visite de la clinique vétérinaire de la Côte Fleurie – COMPLET Bonneville-sur-Touques Bonneville-sur-Touques Catégories d’évènement: Bonneville-sur-Touques

Calvados

Equidays – Visite de la clinique vétérinaire de la Côte Fleurie – COMPLET Bonneville-sur-Touques, 24 octobre 2021, Bonneville-sur-Touques. Equidays – Visite de la clinique vétérinaire de la Côte Fleurie – COMPLET 2021-10-24 14:00:00 – 2021-10-24 Route de Paris Clinique vétérinaire de la Côte Fleurie

Bonneville-sur-Touques Calvados Bonneville-sur-Touques La Clinique Vétérinaire de la Côte Fleurie est une clinique médico-chirurgicale pour chevaux, ouverte il y a 10 ans près de Deauville. L’équipe vous propose de suivre le parcours d’un cheval en consultation et de découvrir les différentes techniques d’imagerie utilisées. Vous pourrez aussi visiter les différents boxes d’hospitalisation et le bloc chirurgical. La Clinique Vétérinaire de la Côte Fleurie est une clinique médico-chirurgicale pour chevaux, ouverte il y a 10 ans près de Deauville. L’équipe vous propose de suivre le parcours d’un cheval en consultation et de découvrir les différentes techniques… https://www.cvcf.vet/ La Clinique Vétérinaire de la Côte Fleurie est une clinique médico-chirurgicale pour chevaux, ouverte il y a 10 ans près de Deauville. L’équipe vous propose de suivre le parcours d’un cheval en consultation et de découvrir les différentes techniques d’imagerie utilisées. Vous pourrez aussi visiter les différents boxes d’hospitalisation et le bloc chirurgical. dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT Terre d’Auge Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bonneville-sur-Touques, Calvados Autres Lieu Bonneville-sur-Touques Adresse Route de Paris Clinique vétérinaire de la Côte Fleurie Ville Bonneville-sur-Touques lieuville 49.33136#0.11755