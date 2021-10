Falaise Falaise Calvados, Falaise Équidays : Village itinérant à Falaise Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

Équidays : Village itinérant à Falaise Falaise, 26 octobre 2021, Falaise. Équidays : Village itinérant à Falaise 2021-10-26 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-26 17:30:00 17:30:00 Rue Georges Clémenceau Parc de la Fresnaye

Le mardi 26 octobre au château de la Fresnaye, de 14h à 17h30, venez découvrir le village itinérant des Équidays. Des animations vous y seront proposées comme la course d'obstacle, la course de chevaux gonflables, un carrousel de chaises volantes, un atelier maquillage, du lancer de lasso, ou encore une initiation au dessin sur sable. Le van des Équidays vous permettra, grâce à son photomaton, d'immortaliser votre après-midi. Découvrez également les métiers liés au Cheval avec l'AFASEC, école sur les courses hippiques, l'ESAO, école d'ostéopathie équine, ou l'école de boullerie du Haras du Pin. Julien Delorme vous offrira quant à lui une démonstration de maréchalerie.

