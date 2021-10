Equidays – Méditation équine et constellation familiale Pont-l’Évêque, 23 octobre 2021, Pont-l'Évêque.

Equidays – Méditation équine et constellation familiale 2021-10-23 14:00:00 – 2021-10-23 17:00:00 Domaine équestre de l’Ormerie 1432 route de Saint Hymer

Pont-l’Évêque Calvados

Sandrine et Sophie vous accueillent au domaine équestre de l’Ormerie et vous proposent une journée dédiée au développement personnel avec les chevaux en deux temps.

Le matin : Méditation guidée avec le cheval au son du tambour chamanique.

La méditation sera réalisée dans un champ en présence de chevaux. Vous serez d’abord accueilli par Sandrine et Sophie. Après présentation du groupe et le rappel des règles de sécurité, quelques exercices de sophrologie et de cohérence cardiaque afin de vous relaxer et de vous mettre en connexion avec les lieux et les chevaux. La médiation guidée sera ensuite proposée au son du tambour chamanique. En fin de médiation un partage des expériences sera proposé afin de prolonger l’expérience.

L’après-midi : Constellation familiale

La constellation familiale est une méthode de libération de blocages transgénérationnels crée par Bert Hellinger, basée sur la mise en lumière de l’inconscient familiale par le biais de jeu de rôle. Elle intervient dans la résolution de conflits et de difficultés relationnelles. Le cheval par sa sensibilité est capable de percevoir en quelques secondes la difficulté ou l’émotion ressentit par l’homme et intervient comme un révélateur de celles-ci. La constellation se déroule en groupe dans un espace déterminé. Chaque participant est investi d’un rôle. Les chevaux en liberté vont se mêler au groupe et interagir de façon à faire émerger différentes émotions chez le constellé.

Après présentation du groupe et le rappel des règles de sécurité, quelques exercices d’immersion dans l’environnement des chevaux seront proposés. Ensuite le constellé investira les représentants et la constellation se déroulera. En fin de constellation un temps d’échange et de remerciements de chevaux est prévu.

+33 6 87 26 31 68

