Équidays : Les spectacles Falaise, 26 octobre 2021, Falaise.

Équidays : Les spectacles 2021-10-26 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-26

Falaise Calvados

Les Équidays, ce sont aussi des spectacles !

À 14h30 et 16h30, place au Western avec l’american Horse Riding Academy !

À 15h et 17h30, assistez à un spectacle voltige avec Laurent Douziech et sa troupe aux multiples facettes qui se sont produit sur les plus grandes scènes nationales et internationales.

A

Et enfin, rejoignez la Grande Parade à la fermeture du village itinérant ! Artistes équestres, échassiers, jongleurs, artistes pyrotechniques et batucada viendront clôturer comme il se doit cette belle journée de fête !

Les Équidays, ce sont aussi des spectacles !

À 14h30 et 16h30, place au Western avec l’american Horse Riding Academy !

À 15h et 17h30, assistez à un spectacle voltige avec Laurent Douziech et sa troupe aux multiples facettes qui se sont produit…

http://www.equidays.fr/

Les Équidays, ce sont aussi des spectacles !

À 14h30 et 16h30, place au Western avec l’american Horse Riding Academy !

À 15h et 17h30, assistez à un spectacle voltige avec Laurent Douziech et sa troupe aux multiples facettes qui se sont produit sur les plus grandes scènes nationales et internationales.

A

Et enfin, rejoignez la Grande Parade à la fermeture du village itinérant ! Artistes équestres, échassiers, jongleurs, artistes pyrotechniques et batucada viendront clôturer comme il se doit cette belle journée de fête !

calvados

dernière mise à jour : 2021-10-18 par