Falaise Calvados À l’occasion des Equidays 2021, découvrez Falaise sous un autre angle ! Au départ du château de la Fresnaye, partez pour un circuit commenté sur le thème du cheval. Du Moyen-âge au 20ème siècle, découvrez les lieux emblématiques de l’activité équine à Falaise, poussez les portes de lieux insolites habituellement fermés au public, puis partez à la rencontre des grands maquignons de la ville. Cette visite inédite ravira les amateurs du monde du cheval, les curieux mais surprendra aussi ceux qui pensaient tout connaître de la cité natale de Guillaume le Conquérant. On vous réserve de belles surprises, alors n’attendez plus, inscrivez-vous ! Les samedi 23, dimanche 24 et mercredi 27 octobre de 14h30 à 16h30

Gratuit, sur inscription à l'Office de Tourisme du Pays de Falaise au 02 31 90 17 26

Gratuit, sur inscription à l'Office de Tourisme du Pays de Falaise au 02 31 90 17 26

