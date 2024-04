Equicoaching – table ronde Le Bus Magique Lille, dimanche 14 avril 2024.

Equicoaching – table ronde Vous connaissez l’équicoaching ?

Cette pratique de mieux-être, accompagnée par les chevaux, vous sera présentée par Camille Dimanche 14 avril, 15h00 Le Bus Magique Entrée gratuite – Inscription par mail : camille.equicoaching@outlook.fr Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar !

Si vous cherchez une méthode vivante, sensorielle, qui met en mouvement vos ressentis physiques et émotionnels, l’équicoaching est sans doute fait pour vous.

Comment ça fonctionne ? Comment se passent les séances ? A qui cette pratique s’adresse ? Rien de tel qu’une rencontre pour en parler !

Lors de cette table ronde, vous rencontrerez des personnes accompagnées qui viendront témoigner, et vous pourrez poser toutes vos questions à Camille

Modalités :

Entré gratuite – Inscription par mail : camille.equicoaching@outlook.fr

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar !

Goûter sur place possible ❤

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination à bord, tout le monde est bienvenu

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille