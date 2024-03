EQUICOACHING Saint-Père-en-Retz, mercredi 20 mars 2024.

EQUICOACHING Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Dans un cadre atypique et hors du temps, vous serez accompagné par Vanessa Equicoach certifiée, coach professionnelle certifiée et professionnelle du cheval depuis plus de 25 ans.

Une approche innovante pour créer un moment inoubliable auprès des chevaux.



REPRENEZ LES RÊNES DE VOTRE VIE.

Tout se passe à pied, aucune connaissance des chevaux n’est requise.

C’est à Saint Père en Retz avec les Chevaux, et Atalanté accompagnement Vanessa Labayle-Couhat.

Date à fixer en fonction de vos disponibilités.

Vous avez besoin de

Découvrir, renforcer votre leadership,

Développer votre confiance en vous, en l’autre, inspirer confiance.

De prendre conscience de vos propres talents,

De croire en vous

De changer votre regard sur vous-même.

De vous sentir légitime, crédible, confiant(e).

De découvrir son rapport à l’autorité

De Trouver sa juste place

Développer votre assertivité

Cette séance d’équicoaching est pour vous !

Vous allez vivre une expérience unique à la rencontre de vous-même.

Dans un cadre atypique et hors du temps, venez vous confronter au regard bienveillant du cheval pour comprendre vos modes de fonctionnements, vos pensées, vos ressentis, et vos émotions.

Face au cheval, devant un animal d’environ 500 kg vous viendrez prendre conscience de vos freins, de vos croyances limitantes.



Vous serez face à vos comportements, à votre manière d’agir, de ressentir, de penser sans jugement et en toute bienveillance.

Vous pourrez prendre conscience de vos différentes énergies, postures puis tester et oser faire autrement et apprendre à faire preuve d’audace.

Vous découvrirez comment oser passer à l’action.

Vous serez accompagné par Vanessa Labayle-Couhat Coach professionnelle certifiée, équicoach certifiée et préparatrice mentale. Professionnelle du cheval et de l’accompagnement elle sera là pour vous accompagner en toute sécurité vers votre objectif.

L’équicoaching c’est quoi ?

C’est l’intégration d’un tiers médiateur dans une séance ou un processus de coaching.

C’est la puissance de la relation homme/cheval au service du coaching.

Le coaching est l’accompagnement au changement ; il vise une mise en mouvement dans une direction qui a du sens pour le ou les participants.

L’équicoaching est un travail de prise de conscience sur notre fonctionnement et sur l’impact que celui-ci a sur notre entourage, et en quoi il contribue à notre leadership personnel ou le freine.

L’équicoaching permet

– Une prise de conscience très rapide, une mise en lumière à l’instant T de nos comportements inadaptés ou de nos stratégies de réussite.

– De tester in situ de nouveaux comportements

– D’oser la créativité

– Ancrer de nouvelles façons d’agir

Le cheval sera le miroir de vos émotions, de vos pensées et de vos comportements.

Pas besoin de connaître les chevaux, tout se passe à pied.

Choisissez la date qui vous convient, les séances sont individuelles et sur rendez-vous.

La peur du cheval n’est pas une contre-indication.

Pensez à prendre une tenue adaptée à la météo ainsi que des chaussures fermées

INSCRIPTION vanessa@atalante-accompagnement.fr ou par téléphone: 06 84 60 65 38 ou Messenger.

Format 2h séance individuelle (1/2 h d’entretien téléphonique + 1h30 de séance avec le cheval) =150€

Possibilité de séance individuelle sur réservation TOUTE L’ANNEE, du lundi au vendredi uniquement sur réservation.

Séance sur mesure. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:00:00

fin : 2024-03-20 15:30:00

1 Château de la Verrie

Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire vanessa@atalante-accompagnement.fr

