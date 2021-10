Equicoaching en entreprise à l’AEC Firfol AEC FIRFOL, 26 octobre 2021, Firfol.

Equicoaching en entreprise à l’AEC Firfol

du mardi 26 octobre au jeudi 28 octobre à AEC FIRFOL

**Le cabinet H2C Carrières** Nous pensons et vivons les parcours professionnels à 360° : recrutement, formation, accompagnement RH, évaluation de potentiels et coaching de carrière peuvent interagir ensemble pour un même client ou un même talent. Notre volonté est d’accompagner les femmes et les hommes à chaque étape de leur évolution professionnelle ainsi que les dirigeants dans les transformations et l’évolution stratégique de leur organisation. **L’équicoaching by H2C** Inspiré des principes de l’éthologie équine, l’équicoaching est une pratique qui met en interaction une personne ou un groupe de personnes avec un cheval, notamment à travers des exercices à pied. Véritable miroir de l’homme, le cheval perçoit nos états d’âme, nos humeurs et les traits distinctifs de notre personnalité. Ainsi, lors d’une séance d’équicoaching, il détecte nos ressentis, nos émotions et notre communication non verbale instantanément et réagit en conséquence. Le cheval est au cœur de l’Entreprise pour préparer la formation efficace de vos collaborateurs et découvrir le potentiel de nos chevaux dans vos projets. Les orientations sont nombreuses : entretenir la motivation, fédérer, trouver sa place en équipe, gérer le stress, etc… Démonstrations et échanges, sans nécessité d’être cavalier au préalable. Le cheval au cœur de l’Entreprise, pour préparer la formation efficace de vos collaborateurs et découvrir le potentiel de nos chevaux dans vos projets. Les orientations sont nombreuses : entretenir la motivation, fédérer, trouver sa place en équipe, gérer le stress, etc…Démonstrations et échanges, sans nécessité d’être cavalier au préalable. **L’AEC Firfol accueille le cabinet H2C carrière pour vous proposer des séances d’équicoaching d’entreprise pendant les Equidays !** Mardi 26 et jeudi 28 octobre : entre 10h et 16h30. Session d’1h pour 3 à 9 personnes par groupe. 10h, 11h30, 14h, 15h30 Gratuit sur réservation obligatoire. Informations : Laure BOUSQUET : 06 83 57 69 84 ou Charlotte Gabus : 06 72 82 68 92 Sites internet : * AEC Firfol : [https://equitcomportementale.com/](https://equitcomportementale.com/) * Cabinet H2C carrières : [https://h2c-carrieres.fr/](https://h2c-carrieres.fr/)

Gratuit sur inscription

L’AEC Firfol, en partenariat avec le cabinet H2c Carrières, accueille les entreprises qui souhaitent découvrir le potentiel d’action de formation pour leurs équipes, avec les chevaux.

AEC FIRFOL 627 Chemin du Rondel 14100 FIRFOL Firfol Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T11:00:00;2021-10-26T11:30:00 2021-10-26T12:30:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T15:00:00;2021-10-26T15:30:00 2021-10-26T16:30:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T11:00:00;2021-10-28T11:30:00 2021-10-28T12:30:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T15:00:00;2021-10-28T15:30:00 2021-10-28T16:30:00