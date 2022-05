EquiClown Bretoncelles, 15 mai 2022, Bretoncelles.

Exprimer ses émotions, s’approprier son corps, se recentrer et surtout s’amuser! EQUICLOWN: Nous vous proposons de parler cheval mais aussi de faire sortir le clown qui sommeille en vous. Des ateliers croisés et en écho pour servir un ambitieux objectif : OSER LÂCHER PRISE! Une journée en co animation avec Thierry Dubosq, acteur et Clown professionnel pour un moment de partage, de découverte de soi et de détente.

Pratique : de 9h30 à 16h aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles – sur inscription – nombre de places limité.

+33 6 08 99 60 03 https://ecuriesdusagittaire.weebly.com/

