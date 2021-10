Equicie, à la rencontre du cheval – COMPLET Stéphanie Gloria,équicienne, 25 octobre 2021, Les Moutiers-en-Cinglais.

du lundi 25 octobre au mercredi 27 octobre à Stéphanie Gloria, équicienne

L’équicien est un professionnel des compétences médico-sociales et équines. Il a des connaissances précises en relation humaine, construction de l’individu, comportement animal et relation inter-espèce. Sa formation repose sur des connaissances en éthologie scientifique, en psychologie, en anatomie, en communication tant dans le domaine humain qu’animal. Le métier d’équicien est reconnu par l’Etat depuis Janvier 2014, ce qui permet une prise en charge d’une partie du coût des séances par la MDPH et certaines mutuelles. Il s’inscrit dans le cadre des actions à médiation animale et construit un accompagnement sur la méthodologie de développement de projet d’action sociale. L’équicie, c’est le « pari », que grâce à l’établissement d’une relation avec l’équidé, la personne puisse mobiliser ses compétences qui l’aident à s’épanouir et à vivre en harmonie avec son environnement social. L’équicie s’adresse tout particulièrement aux personnes souffrant de handicap(s) physique, mental, psychique, sensoriel et social. Toute personne en souffrance passagère peut aussi faire appel à l’équicie pour une relation d’aide de soutien. Stéphanie Gloria vous propose des ateliers d’équicie le lundi 25 et mercredi 27 octobre à tarif préférentiel exceptionnel pendant les Equidays Lundi 25 octobre : * 10h30 : personnes en situation de handicap mental ou de mobilité réduite * 15h : grand public Mercredi 27 octobre : * 10h30 : personnes en situation de handicap mental ou de mobilité réduite * 15h : grand public 3 personnes maximum par groupe pour 1h30 d’atelier. Tarif spécial Equidays 20€ par personne. Inscription obligatoire Renseignements : Stéphanie Gloria : 06.12.05.44.06 **L’événement est complet, il n’est plus possible de s’inscrire à cette animation.**

Tarif spécial Equidays 20€ par personne / Inscription obligatoire (complet)

Venez découvrir Stéphanie Gloria équicienne et professionnelle de la relation d’aide avec le cheval, pour des ateliers le lundi 25 et mercredi 27 octobre.

Stéphanie Gloria,équicienne 1300 Route de Thury-Harcourt 14220 Les Moutiers en Cinglais Les Moutiers-en-Cinglais Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T10:30:00 2021-10-25T12:00:00;2021-10-25T14:30:00 2021-10-25T16:00:00;2021-10-27T10:30:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T16:00:00