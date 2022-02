Equi-tour : visite des installations du Pôle International du Cheval Longines-Deauville Saint-Arnoult, 27 avril 2022, Saint-Arnoult.

Haut lieu des sports équestres, institution de référence pour les cavaliers professionnels et école d’équitation, le Pôle International du Cheval Longines – Deauville est un véritable lieu de vie qui réunit les passionnés du cheval, néophytes ou simples curieux.

Uniquement pendant les vacances de Noël, le grand public pousse les portes de ses installations pour découvrir le quotidien des professionnels du monde équestre : entrer dans les écuries, suivre la préparation d’un cheval avant un entraînement et même monter sur un poney, le monde de l’équitation est expliqué de A à Z. Franck Le Mestre, directeur, présente le grand manège, le programme d’équitation, les chevaux en pension et leur alimentation, mais aussi l’Académie Delaveau. Il est possible de croiser un maréchal ferrant ou un vétérinaire venu s’occuper des chevaux !

Visite guidée disponible pendant les vacances scolaires de la zone C.

Durée : 1h

contact@picdeauville.com +33 2 31 14 04 04 https://www.pole-international-cheval.com/

