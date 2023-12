Assemblée Générale – BiTiVOD Equeurdreville Cherbourg-en-Cotentin, 19 janvier 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19 21:00:00

Vous êtes tous conviés à l’Assemblée Générale de l’association BiTiVOD en vue du Bilan de sa 3ème année d’existence, du renforcement de son bureau, de la poursuite de ses activités mais aussi de ses projets pour 2024…

On vous dit tout le 19 Janvier 2024 à 19h00 au Pôle Images de Cherbourg-en-Cotentin, à Equeurdreville, Place Hippolyte Mars – 50120.

Equeurdreville Pl. Hippolyte Mars

Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie



