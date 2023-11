Soirée Court-Métrage / Conférence Equeurdreville Cherbourg-en-Cotentin, 2 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Participez au Tournage du Talk Show Cherbourgeois !!!

Il s’agit d’une émission régulière qui accueille un public, des invités mais également un groupe de musique pour rythmer le show.

Les tournages ont lieu un samedi tous les mois. C’est lors de ces tournages que nous avons besoin de vous !

– Vous aimez mettre de l’ambiance ?????? ? Faites partie du public ou jouez même au chauffeur de salle !

– Vous savez recevoir ????????? ? Aidez nous à accueillir tous les intervenants et bénévoles dans les meilleures conditions !

– Vous savez maquiller, décorer ?????? ? Rendez la salle et l’équipe belle à craquer !

Nos invités sont :

– Guillaume Garbe – Propriétaire du Château de Carneville

– JuDBS – Juliette Dubois – Chanteuse

Buvette & Restauration sur Place !

Lots à Gagner !

TOUT PUBLIC.

2023-12-02 17:30:00 fin : 2023-12-02 19:00:00. .

Equeurdreville Place Hippolyte Mars

Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie



Take part in the filming of the Cherbourgeois Talk Show!!!

This is a regular show with an audience, guests and a live band.

Filming takes place on a Saturday every month. It’s during these shoots that we need you!

– Do you like to set the mood ??????? Be part of the audience or even play chauffeur!

– Do you know how to entertain ?????????? Help us welcome all our speakers and volunteers in the best possible conditions!

– Do you know how to do make-up and decorate ??????? Make the room and the team look amazing!

Our guests are :

– Guillaume Garbe – Owner of Château de Carneville

– JuDBS – Juliette Dubois – Singer

Refreshments & Catering on site!

Prizes to be won!

ALL

Participe en el rodaje del Cherbourg Talk Show

Se trata de un programa regular con público, invitados y una banda en directo.

El rodaje tiene lugar un sábado al mes. ¡Es durante estos rodajes cuando le necesitamos!

– ¿Te gusta mover el esqueleto? ??????? Forma parte del público o incluso haz de chófer

– ¿Sabes entretener? ?????????? ¡Ayúdanos a recibir a todos los ponentes y voluntarios en las mejores condiciones posibles!

– ¿Sabes maquillar y decorar ??????? ¡Haz que el lugar y el equipo luzcan absolutamente deslumbrantes!

Nuestros invitados son :

– Guillaume Garbe – Propietario del Château de Carneville

– JuDBS – Juliette Dubois – Cantante

Refrescos y comida in situ

¡Premios para ganar!

TODO

Nehmen Sie an den Dreharbeiten für die Cherbourgeois Talk Show teil!!!

Es handelt sich um eine regelmäßige Sendung mit Publikum, Gästen und einer Musikgruppe, die den Rhythmus der Show bestimmt.

Die Dreharbeiten finden jeden Monat an einem Samstag statt. Bei diesen Dreharbeiten brauchen wir Ihre Hilfe!

– Sie sorgen gerne für Stimmung ??????? Seien Sie ein Teil des Publikums oder spielen Sie sogar den Chauffeur!

– Sie sind ein guter Gastgeber ?????????? Helfen Sie uns, alle Redner und Freiwilligen unter den besten Bedingungen zu empfangen!

– Sie können schminken und dekorieren ??????? Machen Sie den Raum und das Team zum Hingucker!

Unsere Gäste sind :

– Guillaume Garbe – Besitzer des Schlosses von Carneville

– JuDBS – Juliette Dubois – Sängerin

Getränke und Essen vor Ort!

Lose zu gewinnen!

ALLE PUBLIKANTEN

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin