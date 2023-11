Soirée Court-Métrage / Conférence Equeurdreville Cherbourg-en-Cotentin, 1 décembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

CINÉMA/CONFÉRENCE

Soirée mensuelle de courts-métrages pour les amateurs de cinéma, ouvert à tous les publics.

Venez passer un agréable moment en découvrant une sortie culturelle et conviviale, mettant en avant les courts-métrages de la plateforme @Biti VOD

-Vous y trouverez une variété de genres, allant de la comédie au fantastique, en passant par l’émotion, le polar et les clips musicaux.

-Chaque mois, un thème différent est à l’honneur, et ce mois-ci, le thème est « Aimez-vous, Bordel ! » :

De plus, @BiTi VOD propose également des films créés par des talents locaux. Nous organisons régulièrement des ateliers tout au long de l’année pour vous apprendre les bases de la réalisation cinématographique, y compris l’écriture de scénarios, le tournage et le montage ; encadré par notre équipe expérimentée.

Alors, pourquoi attendre ?!

Rejoignez nous et laissez libre cours à votre passion pour le cinéma??

Programme :

18h30 : accueil : stand de buvette sur dons (petits sandwichs à grignoter à votre disposition)

19h00 : projection de films courts-métrages

20h00 : conférence sur le thème de « Les VFX au cinéma »

Tout public.

2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-01 21:00:00. .

Equeurdreville Place Hippolyte Mars

Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie



CINEMA/CONFERENCE

A monthly evening of short films for film lovers, open to all audiences.

Come and enjoy a friendly, cultural outing featuring short films from the @Biti VOD platform

-You’ll find a variety of genres, from comedy and fantasy to thrillers, thrillers and music videos.

-Each month, a different theme takes center stage, and this month’s theme is « Love yourself, dammit! » :

What’s more, @BiTi VOD also offers films created by local talent. We hold regular workshops throughout the year to teach you the basics of filmmaking, including scriptwriting, shooting and editing; supervised by our experienced team.

So why wait?

Join us and give free rein to your passion for film??

Program :

6:30 p.m.: Welcome: refreshment stall on donation (sandwiches available)

7:00 pm: screening of short films

8:00 pm: conference on the theme of « VFX in cinema »

Open to all

CINE/CONFERENCIA

Una velada mensual de cortometrajes para cinéfilos, abierta a todos.

Venga a pasar un momento agradable descubriendo una salida cultural y de convivencia, destacando los cortometrajes de la plataforma @Biti VOD

-Encontrará una gran variedad de géneros, desde la comedia y la fantasía hasta el thriller, la novela negra y los vídeos musicales.

-Cada mes, un tema diferente cobra protagonismo, y el de este mes es « ¡Quiérete a ti mismo, joder! » :

Además, @BiTi VOD también ofrece películas creadas por talentos locales. A lo largo del año organizamos talleres para enseñarte los fundamentos de la realización cinematográfica, como la escritura de guiones, el rodaje y el montaje, bajo la supervisión de nuestro experimentado equipo.

¿A qué esperas?

Únete a nosotros y da rienda suelta a tu pasión por el cine..

Programa :

18.30 h: bienvenida: avituallamiento con donativos (bocadillos disponibles)

19.00 h: proyección de cortometrajes

20.00 h: conferencia sobre el tema « VFX en el cine »

Abierto a todos

KINO/KONFERENZ

Monatlicher Kurzfilmabend für Filmliebhaber, offen für alle Altersgruppen.

Verbringen Sie einen angenehmen Moment und entdecken Sie einen kulturellen und geselligen Ausflug, bei dem die Kurzfilme der Plattform @Biti VOD im Vordergrund stehen

-Hier finden Sie eine Vielfalt an Genres, von Komödien über Fantasy, Emotionen, Krimis bis hin zu Musikclips.

-Jeden Monat steht ein anderes Thema im Mittelpunkt, in diesem Monat lautet das Thema « Liebt euch, verdammt! » :

Darüber hinaus bietet @BiTi VOD auch Filme an, die von lokalen Talenten erstellt wurden. Wir veranstalten das ganze Jahr über regelmäßig Workshops, in denen Sie die Grundlagen des Filmemachens lernen können, einschließlich Drehbuchschreiben, Drehen und Schneiden; betreut von unserem erfahrenen Team.

Also, warum warten?!

Kommen Sie zu uns und lassen Sie Ihrer Leidenschaft für den Film freien Lauf?

Programm:

18.30 Uhr: Empfang: Imbissstand auf Spendenbasis (kleine Sandwiches zum Knabbern stehen zu Ihrer Verfügung)

19.00 Uhr: Vorführung von Kurzfilmen

20.00 Uhr: Vortrag zum Thema « VFX im Film »

Alle Zuschauer

